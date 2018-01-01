المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ''ويليام لاسي سوينغ'' يشيد بسياسة الهجرة في المغرب ﻿

عبر المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن إعجابه بالنتائج الإيجابية لسياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة.

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عبر المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن إعجابه بالنتائج الإيجابية لسياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة.

وقال السيد سوينغ، في كلمة تلاها نيابة عنه حسن عبد المنعم مصطفى، المستشار الرئيسي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة الهجرة الدولية، في افتتاح المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة، ''أشيد وأعرب عن تقديري لمبادرة الملك محمد السادس في مجال الهجرة''.

وركز المدير العام للمنظمة على الجهود التي ما فتئت الحكومة المغربية تبذلها من أجل إرساء جميع الآليات الكفيلة بإنجاح هذه السياسة، مشيرا إلى الدور ''المهم'' الذي يجب أن تضطلع به الدول الإفريقية للقضاء على الأسباب المباشرة للهجرة ''غير الشرعية''، داعيا إلى نسج شراكات من أجل تجاوز التحديات المشتركة الناتجة عن حركية الأشخاص.

و شدد نفس المتحدث حسب ما نشر في موقع ''وكالة المغرب العربي للأنباء''على أن منظمة الهجرة الدولية تظل رهن إشارة البلدان الإفريقية لجعل حدودها أكثر أمنا، مع حماية المهاجرين واحترام حقوق الإنسان.

ونوهت مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة أميرة الفاضل محمد، ''بالنسق المتسارع'' الذي طبع النقاشات حول قضية الهجرة بإفريقيا بعد قبول الملك محمد السادس، خلال القمة 28 للاتحاد الإفريقي، طلب الرئيس الغيني السيد ألفا كوندي المتعلق بتنسيق عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة.

وأبرزت المسؤولة الإفريقية أيضا أهمية تعزيز التعاون بين الدول والأقاليم من أجل إعداد رؤية شاملة ومندمجة حول الهجرة كفيلة بتقديم أجوبة عاجلة ووجيهة أمام الأسباب العميقة للهجرة، خاصة الهجرة غير الشرعية والهجرة القسرية.

واعتبرت أن تطوير الشراكات جنوب-جنوب وشمال-جنوب وتقاسم الكفاءات والمعارف والعلم والتكنولوجيا بإفريقيا وكذا إرساء تعاون دولي مبني على تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمثل عناصر أساسية للتقدم نحو حل مستدام للمشاكل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بالقارة.

ومن جانبها أعربت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا، السيدة مايثي نكوانا - ماشابان، عن ''امتنانها'' للملك وللحكومة المغربية عن تنظيم هذا المؤتمر الوزاري، مرحبة أيضا بعودة المغرب لأسرته المؤسسية داخل الاتحاد الإفريقي. وأوضحت المسؤولة الجنوب إفريقية أن رفاهية القارة ترتكز على القضاء على الفقر وإرساء الأمن والسلام، مشيرة إلى أن الهجرة نحو بلدان أخرى يجب أن تكون اختيارية وليست نتيجة اليأس، خصوصا أن القارة الإفريقية تزخر بالثروات.

يذكر أن هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه عشرون وزيرا ومسؤولا حكوميا إفريقيا، يندرج في إطار استمرارية المشاورات مع الشركاء الأفارقة، بهدف إعداد أجندة إفريقية حول الهجرة، وذلك في أفق انعقاد القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا .