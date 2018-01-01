نجم منتخب غينيا الاستوائية يوقع لاتحاد طنجة ﻿

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وقع فريق اتحاد طنجة اليوم الثلاثاء مع لاعب منتخب غينيا الاستوائية ''بابلو غانيت '' قادما من فريق الجزيرة الخضراء الإسباني ، لعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف من أجل تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية .
ونشرت صفحة اتحاد طنجة في موقع فيسبوك منذ قليل خبر توقيع اللاعب غانيت ذو 23 سنة ، والذي يلعب مركز وسط هجومي، قادما من فريق الجزيرة الخضراء الإسباني.
وسبق للوافد الجديد حمل قميص الفريق الثاني لنادي ريال بيتيس و فريق مالقا الثاني ، قبل أن ينتقل لفريق الخزيرات في الموسم الماضي .
ويعد اللاعب بابلو من الدعامات الأساسية لمنتخب غينيا الاستوائية ، حيث سبق له أن خاض 14 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده ، واحتل رفقته المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا قبل الأخيرة .
ويسعى فريق اتحاد طنجة لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الحالي من أجل لعب الشطر الثاني من البطولة الاحترافية بقوة والمنافسة على لقب الدوري المغربي .