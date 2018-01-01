نجم منتخب غينيا الاستوائية يوقع لاتحاد طنجة ﻿

وقع فريق اتحاد طنجة اليوم الثلاثاء مع لاعب منتخب غينيا الاستوائية ''بابلو غانيت '' قادما من فريق الجزيرة الخضراء الإسباني ، لعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف من أجل تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية

شوف سبور

وقع فريق اتحاد طنجة اليوم الثلاثاء مع لاعب منتخب غينيا الاستوائية ''بابلو غانيت '' قادما من فريق الجزيرة الخضراء الإسباني ، لعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف من أجل تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

ونشرت صفحة اتحاد طنجة في موقع فيسبوك منذ قليل خبر توقيع اللاعب غانيت ذو 23 سنة ، والذي يلعب مركز وسط هجومي، قادما من فريق الجزيرة الخضراء الإسباني.

وسبق للوافد الجديد حمل قميص الفريق الثاني لنادي ريال بيتيس و فريق مالقا الثاني ، قبل أن ينتقل لفريق الخزيرات في الموسم الماضي .

ويعد اللاعب بابلو من الدعامات الأساسية لمنتخب غينيا الاستوائية ، حيث سبق له أن خاض 14 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده ، واحتل رفقته المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا قبل الأخيرة .

ويسعى فريق اتحاد طنجة لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الحالي من أجل لعب الشطر الثاني من البطولة الاحترافية بقوة والمنافسة على لقب الدوري المغربي .