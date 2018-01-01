عاجل ورسميا..هذا جديد انتحار تلميذة بسلا بعد منعها من متابعة الدراسة ﻿

بعد ساعات من كشف ''شوف تيفي'' عن التفاصيل الكاملة الخاصة بانتحار تلميذة بمنطقة أولاد اسبيطة ضواحي سلا، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم بسلا عن صمتها، وأفادت في بلاغ لها بأنه وصل إلى علمها بأن تلميذة

''شوف تيفي''

بعد ساعات من كشف ''شوف تيفي'' عن التفاصيل الكاملة الخاصة بانتحار تلميذة بمنطقة أولاد اسبيطة ضواحي سلا، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم بسلا عن صمتها، وأفادت في بلاغ لها بأنه وصل إلى علمها بأن تلميذة تدرس في السنة الثانية إعدادي بثانوية المحيط الإعدادية قد وضعت حدا لحياتها شنقا بمنزل أسرتها.

وأوضح البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن أسباب الحادث تعود إلى مشاكل عائلية، حيث أقدمت الضحية على هذا الفعل بعد تضييق الخناق عليها من طرف أسرتها ومنعها من الذهاب إلى المدرسة واتهامها بارتكاب سلوكات غير أخلاقية.

وعبرت المديرية الإقليمية يضيف البلاغ عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، وأكدت على ضرورة حماية التلاميذ من كل أشكال العنف الممارس عليهم وضمان حقهم في التمدرس.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت عن التفاصيل الكاملة الخاصة بانتحار التلميذة التي تركت رسالة جد مؤثرة قبل إقدامها على إنهاء حياتها كتبت فيها ''خنقتوني أنا غادي نشنق راسي''، وذلك بعد يومين من منع والدها لها من متابعة الدراسة.