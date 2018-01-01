 عــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية.. القوات المسلحة تتولى إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على مستوى إقليمي شيشاوة وتنغير ﻿
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عــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية.. القوات المسلحة تتولى إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على مستوى إقليمي شيشاوة وتنغير

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 18:51 عــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية.. القوات المسلحة تتولى إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على مستوى إقليمي شيشاوة وتنغير | بوليتيك
عــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية.. القوات المسلحة تتولى إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على مستوى إقليمي شيشاوة وتنغير
تنفيذا للتعليمات الملكية ، القائد الأعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، ستتولى القوات المسلحة الملكية إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على التوالي بالجماعة

شـــوف تيفي:

تنفيذا للتعليمات الملكية ، القائد الأعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، ستتولى القوات المسلحة الملكية إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين على التوالي بالجماعة القروية للا عزيزة بإقليم شيشاوة، وبالجماعة القروية أمسمرير بإقليم تنغير.

وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن هذه العملية، التي تأتي موازاة مع مبادرات أخرى تتم بأمر من الملك، تهدف إلى تعزيز الدعم والمساعدة المقدمين إلى ساكنة هذه المناطق لمواجهة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة التي تعرفها العديد من مناطق المملكة.

وأضاف البلاغ أنه تم تجهيز المستشفيين الميدانيين الطبيين الجراحيين ، متعددي التخصصات اللذين سيقامان بهاتين الجماعتين، بالوسائل اللازمة، الكفيلة بإنجاز تدخلات طبية في عدة تخصصات من بينها طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد والطب الباطني والجراحة وأمراض القلب وامراض العظام وأمراض الانف والاذن والحنجرة وأمراض العيون وطب الأسنان وكذا الطب البيطري.

وفضلا عن ذلك ، يشير البلاغ، سيتوفر كل مستشفى من المستشفيين على وحدات للكشف بالاشعة والتحليلات اضافة الى صيدلية تتوفر على كميات متنوعة من الأدوية.

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