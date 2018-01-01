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رسميا..هكذا تم إنقاذ أساتذة من الموت بالمغرب العميق بسبب ''الفاخر''

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 18:42 رسميا..هكذا تم إنقاذ أساتذة من الموت بالمغرب العميق بسبب الفاخر | حوادث و حقوق
رسميا..هكذا تم إنقاذ أساتذة من الموت بالمغرب العميق بسبب ''الفاخر''
تعرض أستاذان يعملان بالوحدة المدرسية تمكنسيفت التابعة لمجموعة مدارس أيت تمليل، أمس الإثنين، للاختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون، خلال التدفئة بواسطة الحطب، نظرا للتساقطات الثلجية الكثيفة التي

''شوف تيفي''

تعرض أستاذان يعملان بالوحدة المدرسية تمكنسيفت التابعة لمجموعة مدارس أيت تمليل، أمس الإثنين، للاختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون، خلال التدفئة بواسطة الحطب، نظرا للتساقطات الثلجية الكثيفة التي عرفتها منطقة أيت تمليل وإقليم أزيلال نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب بلاغ للمديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال، توصلت ''شوف تيفي'' به يومه الثلاثاء، فإن المدير الإقليمي وفور تلقيه الخبر، ربط الاتصال بالسلطات المحلية والإقليمية قصد التدخل لنقل المصابين إلى المستشفى ، خاصة أن المنطقة محاصرة بسبب تراكم الثلوج الذي فاق علوه المتر تقريبا، مشيرا بأنه ومواكبة منها للحالة الصحية لهما، قامت المديرية الإقليمية بإجراء اتصالات هاتفية متكررة مع زميلهما بعين المكان والذي سهر على تتبع حالتهما.

وأكد البلاغ بأنه وبالرغم من تجنيد جرافتين لفتح الطريق، تعذر الوصول إلى مقر سكنى الأستاذين مما تطلب إيفاد مروحية ، وقد أسفرت تدخلات السلطات الإقليمية والمصالح الطبية يومه الثلاثاء، في إرسال مروحية تابعة للدرك الملكي إلى عين المكان لنقلهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن طفيل بمراكش لتقديم الإسعافات الضرورية لهما، مبرزا بأن مدير المجموعة التعليمية أيت تمليل، تنقل إلى مدينة مراكش ليتتبع عن كثب حالة الأستاذين.

 

 

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المغرب شوف تيفي أزيلال المديرية الإقليمية مروحية أساتذة

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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