الملياردير بوصوفة يتلقى عروضا جديدة ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن امبارك بوصوفة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق الجزيرة الإماراتي، توصل بالعديد من العروض الاحترافية من الصين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

" شوف سبور"

كشفت تقارير إعلامية، أن امبارك بوصوفة لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق الجزيرة الإماراتي، توصل بالعديد من العروض الاحترافية من الصين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت ذات التقارير، أن المشاركة المميزة لبوصوفة خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، جعلته هدف مجموعة من الفرق الصينية خصوصا وأن عقده ينتهي الموسم المقبل مع فريق الجزيرة الإمارتي، إلا أن اللاعب معجب بالانتقال إلى الدوري الأمريكي على غرار نجوم الكرة العالمي أمثال ديدي دروكبا ودافيد فيا و بيكهام وبيرلو.

وكشفت نفس المصادر، أن الأسد بوصوفة أصبح أغنى لاعب مغربي في الجيل الحالي، حيث جمع ثروة كبيرة خلال احترافه في روسيا، كما أصبح حاليا يحصل على أجر خيالي خلال تعاقده مع فريق الجزيرة الإماراتي.