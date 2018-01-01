هذا ما قاله الناصيري لـ '' شوف سبور'' عن إقالة عموتة وطاقمه التقني والطبي ﻿

رفض سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الحديث عن مستقبل النادي بعد الإقالة الجماعية للطاقم التقني والطبي وعلى رأسهم المدرب الحسين عموتة.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

رفض سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الحديث عن مستقبل النادي بعد الإقالة الجماعية للطاقم التقني والطبي وعلى رأسهم المدرب الحسين عموتة.

واكتفى الناصيري في تصريح لـ '' شوف سبور''، بالقول أن كل التفاصيل المتعلقة بإقالة الحسين عموتة موجودة في الموقع الرسمي للنادي، رافضا الحديث عن مستقبل الفريق بعد رحيل المدرب الحسين عموتة.

ومعلوم أن الناصيري قد أقال كلا من المدرب الحسين عموتة، والمدرب المساعد رشيد بنمحمود، والمعد البدني عبداللطيف لفتوح، ومدرب الحارس عبدالعزيز أمدوي، وطبيب الفريق علاء الدين الرحالي، أخصائي الترويض و العلاج الطبي ومحمد مساعد مدلك الفريق والتجاني مكاكي .

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أن الرئيس سعيد الناصري سعى جاهدا لإيجاد جميع الحلول المناسبة إلا أن سنة الحياة كانت أقوى و أجبرته على أن يضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار وإقالة الطاقم التقني والطبي للفريق.