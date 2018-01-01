ابن مدرسة الرجاء يرحل إلى الدوري المصري عبر بوابة هذا الفريق ﻿

وقع ابن مدرسة الرجاء ، ولاعب الجيش الملكي سفيان طلال في صفوف فريق طلائع الجيش المصري خلال الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف .

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وقع ابن مدرسة الرجاء ، ولاعب الجيش الملكي سفيان طلال في صفوف فريق طلائع الجيش المصري خلال الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف .

ونشر موقع فريق الطلائع المصري يومه الثلاثاء عبر صفحته في موقع فيسبوك ، خبر توقيع اللاعب سفيان طلال للفريق المصري دون الكشف عن قيمة العرض ، مع إدراج صورة اللاعب المغربي صحبة وكيل أعماله محمد فاروق و العقيد أحمد المهدي رئيس الفريق .



ويحتل الفريق المصري المركز 9 في سبورة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة ، ويسعى لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية من أجل اللعب على لقب الدوري المصري الذي يتصدره فريق الأهلي المصري .

يذكر أن هذه الصفقة تعتبر الثانية للفريق المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع مؤمن إبراهيم من الرجاء المصري.