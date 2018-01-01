القضية شــاعلة ..الشرطة القضائية تستدعي إسحاق شارية و الأخير يطالب بالاستماع إلى ''إلياس العماري'' بخصوص حراك الريف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أنه تم الاستماع إلى المحامي ''إسحاق شارية'' على إثر تصريحاته التي فجرها في جلسة علنية سابقة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك أثناء أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أنه تم الاستماع إلى المحامي ''إسحاق شارية'' على إثر تصريحاته التي فجرها في جلسة علنية سابقة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك أثناء أشغال محاكمة المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة، والتي اتهم من خلالها ''إلياس العماري'' بالتآمر على الملك ومحاولة إشعار نار الفتنة في الحسيمة وتأجيج الأوضاع بالمدينة .

وأضــافت ذات المصادر أن الشرطة القضائية بالرباط استمعت إلى ''إسحاق شارية'' في الموضوع وأكد كل ماجاء على لسانه خلال المرافعة وبقي متشبثا بكلامه كما طالب بالاستماع إلى كل الأطراف ولاسيما ''إلياس العماري'' رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.