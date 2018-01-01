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الفريق السعودي يتفاعل مع تصريح حسبان بطريقة غير مباشرة

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 16:57 الفريق السعودي يتفاعل مع تصريح حسبان بطريقة غير مباشرة | سبور
الفريق السعودي يتفاعل مع تصريح حسبان بطريقة غير مباشرة
نشر فريق الرائد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، صورا جديدة للاعب عصام الراقي تزامنا مع الخروج الإعلامي لسعيد حسبان رئيس فريق الرجاء، الذي أكد على أن الراقي لازال لاعبا للرجاء وبقوة القانون.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

نشر فريق الرائد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، صورا جديدة للاعب عصام الراقي تزامنا مع الخروج الإعلامي لسعيد حسبان رئيس فريق الرجاء، الذي أكد على أن الراقي لازال لاعبا للرجاء وبقوة القانون.

ويبدو من خلال ردة فعل الفريق السعودي عبر حساباته الرسمية فيسبوك وتويتر حاول الرد على تصريح سعيد حسبان، رئيس الرجاء الرياضي، بطريقة غير مباشرة، من خلال نشر صور عصام الراقي مع الفريق السعودي.

تجدر الإشار إلى أن عزيز الشافعي وكيل أعمال اللاعب عصام الراقي قد صرح لـ : شوف سبور" أن الراقي فسخ عقده بطريقة أحادية لعدم توصله بمستحقاته المادية.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء عصام الراقي

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أمس 16:59 GMT

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