و أخيرا حسبان يقرر الرحيل عن الرجاء:''بغيت نمشي من الرجاء باش نحمي عائلتي'' ﻿

أكد سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، رحيله عن القلعة الخضراء مباشرة بعد الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل، من أجل حماية عائلته الصغيرة ومشاريعه من مشاكل

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أكد سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، رحيله عن القلعة الخضراء مباشرة بعد الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل، من أجل حماية عائلته الصغيرة ومشاريعه من مشاكل القلعة الخضراء.

وقال حسبان، إن عائلته تعرضت لمضايقات عديدة بسبب الصراعات الداخلية التي مر منها داخل القلعة الخضراء، موضحا أنه بعد تشاور مع أصدقائه وأقاربه قرر الرحيل عن تسيير النادي.

وتابع قائلا :'' من بعد الجمع العام أنا لي قررت نمشي من الفريق ماشي شي حد لي بعدني على الرئاسة ... مشاكل الرجاء دخلات للعائلة وخاصني نحميها ''.