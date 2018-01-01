بالفيديو.. وكيل أعمال الراقي : حسبان داير قانون ديالو بوحدو ﻿

قال عزيز الشافعي وكيل أعمال عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه منح مهلة شهر كامل لسعيد حسبان رئيس الفريق من أجل الحسم في مصير اللاعب علما أن القانون لا يسمح سوى بـ 10 أيام فقط

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال عزيز الشافعي وكيل أعمال عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه منح مهلة شهر كامل لسعيد حسبان رئيس الفريق من أجل الحسم في مصير اللاعب علما أن القانون لا يسمح سوى بـ 10 أيام فقط ليتفاجأ بإغلاق الهاتف في وجهه والسفر خارج المغرب.

وأكد الشافعي في تصريح لـ '' شوف سبور'' من السعودية، أن سعيد حسبان طعن في قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حينما استثنى منحة التوقيع من مستحقات اللاعب لفسخ عقده بشكل أحادي، موضحا أن هناك قانونا واحدا صادرا من الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الوصية.

وتابع قائلا :'' حسبان باغي اللعاب يمشي وفي نفس الوقت داير ليه العصى في الرويضة.. خاص حسبان يتحمل المسؤولية ديالو في التصريحات الإعلامية وفي رحيل اللاعب الراقي عن الرجاء''.

وأفاد وكيل أعمال الراقي، أن رئيس النادي وجه العديد من الاتهامات لعميد الفريق منذ ثلاث سنوات مؤكدا، أن هذا الأمر يتكرر في كل فترة من الميركاتو الشتوي.

وأضاف الشافعي :'' حسبان مايضحكش على الجمهور، راه داير قانون ديالو بوحدو ويلا عندو شي حاجة يديرها بلا مايبقى مصدعنا بكلامو''.