خاص : بعد إقالة عموتة.. أمين المال في طريقه للرحيل عن الوداد ﻿

كشفت مصادر قريبة من محمد طلال أمين المال والمسؤول عن التواصل داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الأخير قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب الضغوطات التي مر منها خلال الفترة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من محمد طلال أمين المال والمسؤول عن التواصل داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الأخير قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب الضغوطات التي مر منها خلال الفترة الماضية مع الوداد.

وأفادت ذات المصادر، أن المشاكل التي عانى منها رفقة الوداد منذ المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، أثرت على حياته العائلية، حيث تعرضت أسرته الصغيرة لمضايقات عديدة من طرف محسوبين على جمهور الوداد، خصوصا بعد الحملة التي رافقته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأفادت ذات المصادر، أن طلال أصبح يشعر بالإرهاق والتعب النفسي بسبب النتائج السلبية للنادي، وأنه احتراما لمشاعر الجماهير الودادية قرر التخلي عن منصبه داخل الفريق.