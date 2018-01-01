عودة الدفعة الثانية من المغاربة العالقين بليبيا تؤجل لأسباب أمنية ﻿

لا تزال الدفعة الثانية المتضمنة لنحو 330 مغربيا عالقة بليبيا لأجل لم يحدد بعد رغم استكمال الوفد المغربي في طرابلس للإجراءات من تجميع البصمات، وتوثيق المعطيات الشخصية المتعلقة بالمحتجزين الذين

شوف تيفي:

لا تزال الدفعة الثانية المتضمنة لنحو 330 مغربيا عالقة بليبيا لأجل لم يحدد بعد رغم استكمال الوفد المغربي في طرابلس للإجراءات من تجميع البصمات، وتوثيق المعطيات الشخصية المتعلقة بالمحتجزين الذين سيستفيدون من برنامج العودة الطوعية، الذي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية.

وأرجع جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة في تصريح لـ "شوف تيفي"، سبب تأخر ترحيل الدفعة الثانية إلى تخوف السلطات المغربية من تسلل بعض الدواعش المغاربة ضمن المتواجدين بمركز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، الشيء الذي دفعها إلى التريث في استكمال عملية التمحيص الدقيق لهويات هؤلاء الشباب، خصوصا وأن ليبيا باتت مرتعاً لتنظيم "داعش" الإرهابي.

للإشارة فقد تم ترحيل 235 مغربيا في الدفعة الأولى في الوقت الذي تحتج فيه عائلات العالقين المتبقين، مطالبين الحكومة المغربية بتسريع عملية الترحيل.