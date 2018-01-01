نـــايضة..بنعبد الله يتبرأ من عزيز الدروش ويصف تصريحاته بالتافهة ﻿

أكد حزب التقدم و الاشتراكية يومه الثلاثاء، أنه فك ارتباطه رسميا بعزيز الدروش منذ17 يونيو 2015 و لم تعد تربطه بالحزب أية علاقة بقرار مصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم وذلك

شــــوف تيفي:

أكد حزب التقدم و الاشتراكية يومه الثلاثاء، أنه فك ارتباطه رسميا بعزيز الدروش منذ17 يونيو 2015 و لم تعد تربطه بالحزب أية علاقة بقرار مصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب.

و استنكر حزب بن عبد الله من خلال بلاغ توصلت به "شوف تيفي" أسلوب الابتزاز والضغط الذي ينهجه عزيز الدروش من خلال توظيف العلاقات الحزبية لقضاء منافع خاصة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة، وأيضا لقيامه بنشر تصريحات تتضمن القذف والسب في حق هيئات الحزب ومؤسساته ومناضلات ومناضليه وإخلاله بمستلزمات الانضباط وبأخلاقيات العمل الحزبي النزيه.

و أشار البلاغ إلى تعمد بعض المواقع الالكترونية، عند تناولها للقضايا الداخلية لحزب التقدم والاشتراكية، إيراد تصريحات تافهة للمدعو عزيز الدروش وتقدمه بصفته عضوا في الحزب.