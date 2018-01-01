تداريب خاصة لأزارو داخل الأهلي المصري ﻿

قال أحمد أيوب، مدرب نادي الأهلي المصري لكرة القدم، إن اللاعب وليد أزارو، يخضع لتدريبات فردية للرفع من عدد الأهداف التي سجلها منذ التحاقه بالفريق.

'' شوف سبور''

قال أحمد أيوب، مدرب نادي الأهلي المصري لكرة القدم، إن اللاعب وليد أزارو، يخضع لتدريبات فردية للرفع من عدد الأهداف التي سجلها منذ التحاقه بالفريق.

وأكد أيوب في تصريح لوسائل إعلام مصرية، أن أزارو من مهاجم يجيد الوصول إلى مرمى الخصم ويخلق فرص التسجيل أكثر من باقي اللاعبين الآخرين، موضحا أن ما ينقصه سوى إنهاء الهجمات.

وتابع قائلا : ''وليد أكثر مهاجمي الأهلي وصولا لمرمى المنافسين، ينقصه فقط إنهاء الهجمة بشكل صحيح، وبالفعل يخضع لتدريبات فردية لتحسين إنهاء الهجمات عنده، ولزيادة حصته التهديفية ''.