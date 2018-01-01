''بعد إقالة عموتة و طاقمه..''عيالات'' الوداد نوضوها مع الناصري وها المصير ديالهم ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن سعيد الناصيري، رئيس المكتب المديري لنادي الوداد، قام بطرد عدد من لاعبات الفريق الأحمر النسوي لكرة القدم، بعد إضرابهن عن التداريب، احتجاجا على عدم توصلهن

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن سعيد الناصيري، رئيس المكتب المديري لنادي الوداد، قام بطرد عدد من لاعبات الفريق الأحمر النسوي لكرة القدم، بعد إضرابهن عن التداريب، احتجاجا على عدم توصلهن بمستحقاتهن المالية.

وقالت المصادر ذاتها، إن لاعبات الوداد الرياضي طالبن رئيس الفريق بمستحقاتهن التي تبلغ 6 أشهر، ليقرر الأخير في نهاية الأمر تسريح أغلب اللاعبات، من بينهن لاعبات المنتخب الوطني، الحارسة إيمان ومريم حجري وشيرين قنديل واللاعبة خديجة الذهبي.

وتنضاف مشاكل الفريق النسوي لأزمة نتائج الفريق الأول مما يجعل الناصيري يعيش على إيقاع إحدى أصعب فتراته على رأس الوداد.

و معلوم أن الناصري و في قرار غير مسبوق ،أقال ظهر يومه الثلاثاء، المدرب الحسين عموتة و طاقمه التقني و الطبي بعد سلسلة النتائج السلبية التي يتخبط فيها الفريق.