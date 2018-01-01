العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في ورطة بسبب قانون منع التعويضات عن البرلمانيين ﻿

بعد المطالب التي رفعها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى فريقه في مجلس النواب ، تتدارس اليوم الثلاثاء لجنة المالية داخل المجلس بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مقترح قانون يقضي

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بعد المطالب التي رفعها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى فريقه في مجلس النواب ، تتدارس اليوم الثلاثاء لجنة المالية داخل المجلس بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.

وينص مقترح القانون، على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، رافضا أن تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

وفي حال تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة، سيشمل القانون موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.

من جانبها كشفت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الثلاثاء، أن فريق العدالة و التنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية و الفريق الأول في المعارضة أي الأصالة و المعاصرة يتربعان على عرش تعدد البرلمانيين الذين يراكمون تعويضات متعددة من مهامهم الانتدابية في الهيآت الترابية من جهات و مجالس و مالات و أقاليم إضافة للمقاعد الني يشغلونها.

ويهدف هذا المقترح، إلى المساهمة في محاربة كل المظاهر السلبية المسيئة للحياة السياسية والحزبية في المغرب، داعيا إلى القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي اسم كانت، مع حق المعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها.