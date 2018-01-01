عــاجل..ها علاش الناصري أقال عموتة و طاقمه التقني و الطبي ﻿

مباشرة بعد قرار إقالة مدرب فريق الوداد البيضاوي الحسين عموتة و طاقمه الطبي و التقني من طرف الرئيس سعيد الناصري يومه الثلاثاء،كشف فريق الوداد البيضاوي عبر موقعه الرسمي،أن إدارة الفريق اتخدت هذا

" شوف سبور"

مباشرة بعد قرار إقالة مدرب فريق الوداد البيضاوي الحسين عموتة و طاقمه الطبي و التقني من طرف الرئيس سعيد الناصري يومه الثلاثاء،كشف فريق الوداد البيضاوي عبر موقعه الرسمي،أن إدارة الفريق اتخدت هذا القرار بسبب الظروف التي يمر منها الفريق الأول، أجبرته على اتخاذ قرار فك الارتباط بالمدرب وطاقمه موضحا أن الإقالة جاءت لخدمة مصلحة النادي.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أن الرئيس سعيد الناصري سعى جاهدا لإيجاد جميع الحلول المناسبة إلا أن الظروف كانت أقوى و أجبرت كل من يضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار للإقدام على هذه الخطوة.

وعبر سعيد الناصري عن امتنانه الشخصي و باسم النادي لكل الأطر التقنية و الطبية و تمنى لهم مسيرة موفقة في ميدان عملهم، كما تعهد بالإشراف شخصيا على تسوية الملفات الإدارية و المالية الخاصة بفك الارتباط.