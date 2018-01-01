خاص.. عروض إماراتية وسعودية لكل من ياجور الشاكير والحافيظي ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من محيط فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن كلا من اللاعب محسين ياجور وعبد الإله الحافيظي وعبد الرحيم شاكير توصلوا بعروض رسمية من أندية خليجية خلال

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من محيط فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن كلا من اللاعب محسين ياجور وعبد الإله الحافيظي وعبد الرحيم شاكير توصلوا بعروض رسمية من أندية خليجية خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن ياجور توصل بعرض رسمي من فريق بني ياس الإماراتي، في حين أن عبد الرحيم شاكير والحافيظي توصلا بعروض من أندية سعودية.

حسب ذات المصادر، فإن اللاعبين لازالوا لم يحسموا في عروضهم الاحترافية ما عدا الحافيظي الذي رفض الدخول في مفاوضات إلا بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إجراؤها في المغرب.