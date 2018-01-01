ملياردير إماراتي يستثمر في الوداد لتحويل الفريق إلى شركة رياضية ﻿

كشفت تقارير إعلامية، وبعض الصفحات الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أن ادارة القلعة الحمراء برئاسة سعيد الناصيري شرعت في التهييء لخلق شركة رياضية تشرف على تسيير الفريق ابتداء من

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، وبعض الصفحات الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أن ادارة القلعة الحمراء برئاسة سعيد الناصيري شرعت في التهييء لخلق شركة رياضية تشرف على تسيير الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وذكر موقع '' arsport24'' أن الشركة المنتظر تأسيسها في الأشهر القليلة المقبلة ستعرف مساهمة كبيرة لإحدى المؤسسات الاقتصادية الإماراتية ومن المنتظر أن تكون شركة رويال إيميريتس غروب والتي يترأسها الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم.

وحسب ذات المصدر، فإن حصة الجمعية في الشركة لا يجب أن تقل عن 30 في المائة، على أن يقتني مساهمون بقية الحصص.