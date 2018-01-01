العثماني يُنفذ التعليمات الملكية ..رسميا إطلاق البوابة الوطنية للشكايات..اللي عند وشي شكاية هاشنو يدير ﻿

أعطيت يومه الثلاثاء بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالرباط، الإنطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma، وهو المشروع الذي يأتي استجابة لتوجيهات الملك بشأن ضرورة معالجة وتدبير

شــــوف تيفي:

أعطيت يومه الثلاثاء بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالرباط، الإنطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma، وهو المشروع الذي يأتي استجابة لتوجيهات الملك بشأن ضرورة معالجة وتدبير شكايات المواطنين والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم في آجال معقولة، ضمانا لانفتاح الإدارة على مرتفقيها وتجديد ثقتهم في خدماتها مع الإستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن

مراسيم إعطاء الإنطلاقة الرسمية للبوابة، قد ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومحمد بن عبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى جانب عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة وعثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي المكلف بالإستثمار، وذلك بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

وأكد بلاغ الوزارة، أن إطلاق البوابة الوطنية للشكايات يشكل أحد الأوراش الكبرى المنصوص عليها في برنامج إصلاح الإدارة المسطر للفترة الممتدة ما بين 2017 و 2021، في إطار تفعيل توجيهات الملك في هذا الخصوص، كما أنه يروم تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 265-17-2 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017 والمتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وهو المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018، بإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل هيئة ومؤسسة تمارس مهام المرفق العام، باعتبار أنه يكتسي طابعا ملزما لمختلف القطاعات، بضرورة إعداد تقارير سنوية تشمل إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكايات والملاحظات والإقتراحات التي تم التوصل بها والردود التي وجهت للمرتفقين بشأنها، على السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة، يوضح مضمون البلاغ الصحفي ذاته.

ودكرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في هذا السياق، أنها عملت بتعاون مع وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، على وضع منظومة متكاملة تمكن المرتفقين من الإدلاء باقتراحاتهم وملاحظاتهم، وكذا تقديم شكاياتهم وتتبع معالجتها من طرف مختلف الإدارات العمومية المعنية، حيث تتضمن هذه المنظومة، يبرز البلاغ، كلا من الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma والتطبيق المحمول chikaya وكذا مركز الإتصال والتوجيه الإداري "ألو إدارتي 37 37 "

وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للشكايات التي تعد ثمرة اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، تهدف إلى تسهيل مسطرة الإدلاء بالشكايات وضمان سهولة تسجيلها وتتبعها في أي مكان وزمان، كما تروم توفير آلية موحدة لتلقي ومعالجة الشكايات لفائدة الإدارة العمومية