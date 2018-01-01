النيابة العامة تكشف مزاعم ''ناصــر الزفزافي'' فيما يخص تعرضه للتعذيب.. وهــذه حقيقة الآثار الموجودة على جسده ﻿

كشف ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة أثناء مداخلته في إطار الرد على الطلبات والدفوع الشكلية المثارة من طرف هيئة دفاع المعتقلين يومه الثلاثاء خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على إثر أحداث

"شـــوف تيفي"

كشف "حكيم الوردي" ممثل النيابة العامة أثناء مداخلته في إطار الرد على الطلبات والدفوع الشكلية المثارة من طرف هيئة دفاع المعتقلين يومه الثلاثاء خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة ، أن مزاعم تعرض "ناصر الزفزافي" إلى التعذيب لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد ادعاءات لا تعززها المحاضر الموجودة ضمن الملف.

وأوضــح أن "الزفزافي" اعترف أمام النيابة العامة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عاملته معاملة حسنة خلال الاستنطاق ولم يشعر بأي عنف لفظي أو جسدي ووقع على قوله، وزاد قائلا : " الآثار الموجودة على جسد الزفزافي موجودة في المحاضر ولكن السبب الحقيقي هي مواجهته لرجال الأمن أثناء محاولة فراره لحظة القبض عليه لا غير " وأردف "الجرح الذي يظهر على الزفزافي يعود إلى لحظة إيقافه ومحاولة فراره بالعنف".

هــذا ولا زال يواصل ممثل النيابة العامة مداخلته إلى حدود اللحظة لتفنيد كل ماجاء على لسان هيئة دفاع المعتقلين خلال الجلسات السابقة ولا سيما فيما يتعلق بمزاعم التعذيب حيث أبرز أن ما يزيد عن 34 معتقلا اعترفوا أنهم لم يتعرضوا للتعذيب بشكل مطلق خلاف لماجاء خلال مرافعات هيئة دفاعهم.