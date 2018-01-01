 نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص الاتهام والنقيب ''الجامعي'' يلتزم الصمت .. ﻿
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نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك

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نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص الاتهام والنقيب ''الجامعي'' يلتزم الصمت ..

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 13:24 نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك
نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص الاتهام والنقيب ''الجامعي'' يلتزم الصمت ..
تعرف قاعــة الجلسات بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه في هذه اللحظات مشادة كلامية وملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة، والمحامي بهيئة

 ''شــوف تيفي''

 تعرف قاعــة الجلسات بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه في هذه اللحظات مشادة كلامية وملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة، والمحامي بهيئة دفاع المعتقلين ''عبد الصادق البوشتاوي'' الذي قاطع النيابة العامة أثناء مداخلتها خلال الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع فيما يخص بطلان محاضر الشرطة القضائية.

 وأثــار ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة اسم المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' خلال مداخلته ، على اعتبار أن هذا الأخير قد أقحم نفسه من خلال شريط فيديو موثق بالصوت والصورة وهو يتهم المؤسسة السجنية بتعذيب المعتقلين بدون أي مستند قانوني إلا محادثة جرت بينه وبين أحد المعتقلين أثناء المخابرة معه، وهو الشيء الذي لا يسمح به القانون ، وأكد ممثل النيابة العامة أن من مهامه الاعتماد على المحاضر التي يتوفر عليها وما يروج في المشهد الإعلامي سواء الورقي أو الإلكتروني وهو ما يعزز دفاعه عن الحق العام وما يدخل ضمن اختصاصه.

 بالمقابل، قـاطعه المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' وبدأ يصرخ داخل القاعة ويقول : ''أنا لم أقل إلا ما قاله لي موكلي'' ، ليرد عليه ممثل النيابة العامة موجها الخطاب إلى النقيب ''الجامعي'' موضحا أن القانون لا يسمح بذلك وطالب من النقيب أن يفند قوله إن كان هناك أي تأويل أو اجتهاد قانوني يسمح للبوشتاي بما قام به ، فيما بقي النقيب ''الجامعي'' ملتزما الصمت مكتفيا بالنظر إلى ممثل النيابة العامة .

 هــذا ولا يزال ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة يواكب مداخلته في إطار الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف هيئة دفاع المعتقلين.

 

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