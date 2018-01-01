لقجع يزور بعثة المنتخب المغربي المحلي بالصخيرات ﻿

زار فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم أمس الاثنين مقر إقامة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في مدينة الصخيرات.

" شوف سبور"

زار فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم أمس الاثنين مقر إقامة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في مدينة الصخيرات.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة، أن الغاية من زيارة لقجع للاعبي المنتخب تتمثل في تشجيع اللاعبين، والأطر التقنية، قبل انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالمغرب في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2018.

ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللاعبين إلى تقديم أحسن ما لديهم من أجل تمثيل كرة القدم المغربية أحسن تمثيل في هذه المنافسات القارية.

وأكد فوزي لقجع، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستضع جميع إمكانياتها رهن إشارة اللاعبين والطاقم التقني للظهور بشكل جيد في هذه المنافسات الإفريقية.