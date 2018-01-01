خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة ﻿

أكدت وزارة الصحة أنها لازالت تواصل الحملات الميدانية للكشف والعلاج المجاني لداء الليشمانيا الجلدية بمختلف العمالات والأقاليم التي يتوطن بها هذا المرض، والتي تنظم منذ شهر أكتوبر 2017 بتعاون مع

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أكدت وزارة الصحة أنها لازالت تواصل الحملات الميدانية للكشف والعلاج المجاني لداء الليشمانيا الجلدية بمختلف العمالات والأقاليم التي يتوطن بها هذا المرض، والتي تنظم منذ شهر أكتوبر 2017 بتعاون مع السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن هذه الحملات مكنت، على مستوى جهة درعة تافيلالت، من زيارة عدة مؤسسات تعليمية تم خلالها فحص حوالي 128730 تلميذ والكشف عن 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية، والتكفل بعلاجها مجانا بمختلف المراكز والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأضافت أنها قامت بزيارة عدة دواوير تم خلالها فحص ما يزيد عن 83450 شخص، والكشف عن 2128 حالة إصابة بداء الليشمانيا تم التكفل بها مجانا، والقيام ب 420 زيارة ل55 محطة مراقبة الفأر الأصهب ، والمكافحة الكيميائية للجرذان (الفئران) بوضع القمح المسموم فيما يقارب 78563 هكتار.

كما تم القيام ب 654 حملة تطهير ونظافة على مستوى الدواوير الموبوءة بالتنسيق مع السلطات والجماعات المحلية المعنية، وذلك لإزالة النقط السوداء التي تتكاثر بها النفايات.

وأشار المصدر إلى أن الأطر الصحية أجرت أزيد من 1000 حصة توعوية لفائدة الساكنة حول مرض الليشمانيا وعن أهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم ودواويرهم، استفاد منها حوالي 92423 شخص.

وبالموازاة مع هذه التدخلات الميدانية، تضيف الوزارة، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمختلف اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية لمكافحة نواقل المرض "جيلاف"، والتي أحدثت بموجب القرار الوزاري رقم 1814 بتاريخ 24 نونبر 2014. وتضم هذه اللجان ممثلين عن السلطات المحلية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إيفاد فريق طبي متخصص يرأسه مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، للاطلاع على سير أنشطة الوقاية ومكافحة هذا الوباء وكذا تقديم الدعم اللازم لفرق التدخل المحلية.