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فريق انجليزي كبير يدخل سباق التحدي مع أندية إسبانية للفوز بعقد المغربي أشرف حكيمي

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 12:37 فريق انجليزي كبير يدخل سباق التحدي مع أندية إسبانية للفوز بعقد المغربي أشرف حكيمي | سبور
فريق انجليزي كبير يدخل سباق التحدي مع أندية إسبانية للفوز بعقد المغربي أشرف حكيمي
عبر فريق نيوكاستال الإنجليزي لكرة القدم، عن رغبته في ضم لاعب المنتخب المغربي والممارس رفقة نادي ريال مدريد أشرف حكيمي بإلحاح من المدرب الإسباني رافاييل بينيتز خلال فترة الإنتقالات الشتوية

" شوف سبور"

عبر فريق نيوكاستال الإنجليزي لكرة القدم، عن رغبته في ضم لاعب المنتخب المغربي والممارس رفقة نادي ريال مدريد أشرف حكيمي بإلحاح من المدرب الإسباني رافاييل بينيتز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت صحيفة " ديسن" الإنجليزية، أن الفريق يسعى لضم اللاعب المغربي كمعار في الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل تعزيز صفوفه، والحفاظ على مكانته خلال منافسات الدوري.

وحسب ذات الصحيفة، فإن تألق المغربي أشرف حكيمي في صفوف ريال مدريد، مع إمكانية رحيله عن الفريق الملكي جعله محط انظار مجموعة من الأندية الإسبانية والإنجليزية.

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شوف سبور المغرب أشرف حكيمي

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