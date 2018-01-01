النجم البرتغالي فيغو يخرج عن صمته ويتحدث عن مجموعة المغرب في مونديال روسيا 2018 ﻿

يرى لويس فيغو، اللاعب الدولي السابق للمنتخب البرتغالي، أن المجموعة التي وقع فيها منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2018 رفقة كل من المنتخب المغربي وإسبانيا وإيران ستكون صعبة للغاية.

" شوف سبور"

يرى لويس فيغو، اللاعب الدولي السابق للمنتخب البرتغالي، أن المجموعة التي وقع فيها منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2018 رفقة كل من المنتخب المغربي وإسبانيا وإيران ستكون صعبة للغاية.

وقال فيغو في تصريح لموقع "غول، إن توفر المنتخب البرتغالي على لاعبين جيدين يشاركون في أقوى الدوريات الأوروبية لا يعني أن المجموعة التي أسفرت عنها قرعة كأس العالم رحيمة لأصدقاء رونالدو، مؤكدا إلى أن المنافسة ستكون قوية على كل المنتخبات.

وعبر اللاعب السابق لفريق برشلونة والريال، عن رغبته في بلوغ المباراة النهائية ولس الدور الأول فحسب، متمنيا حظا موفقا لبلده في المنافسة.