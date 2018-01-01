عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش ﻿

بعدما انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء 9 يناير 2017، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال الملف المعروض عليها والمتعلق بالمتهمين المتورطين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وذلك

"شــوف تيفي"

بعدما انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء 9 يناير 2017، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال الملف المعروض عليها والمتعلق بالمتهمين المتورطين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وذلك بحضور المعتقلين بمن فيهم "حميد المهداوي " إلى جانب "ناصر الزفزافي" ورفاقه ، واصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع فيما يخص بطلان محاضر الشرطة القضائية ، وبعض حالات التعذيب التي جاءت في مرافعات هيئة دفاع المعتقلين أكثر من مرة .

و حسب موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة، تفاجأ الحاضرون بصراخ "حميد المهداوي" من قلب القفص الزجاجي مشيرا إلى أنه يريد الكلمة فيما يخص "التعذيب" وقاطع النيابة العامة ، واعتبر القاضي أن الأمر يعتبر عرقلة للسير العام للجلسة وأمر بطرده فيما التمس النقيب "زيان" من الهيئة التراجع عن القرار وإرجاع "المهداوي" إلى القاعة والنيابة العامة لم تعارض الملتمس .

هذا وواكب بعد ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مداخلته بعد خروج "حميد المهداوي" من القاعة .