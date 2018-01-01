عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش ﻿

"شــوف تيفي"
بعدما انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء 9 يناير 2017، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال الملف المعروض عليها والمتعلق بالمتهمين المتورطين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وذلك بحضور المعتقلين بمن فيهم "حميد المهداوي " إلى جانب "ناصر الزفزافي" ورفاقه ، واصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع فيما يخص بطلان محاضر الشرطة القضائية ، وبعض حالات التعذيب التي جاءت في مرافعات هيئة دفاع المعتقلين أكثر من مرة .
و حسب موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة، تفاجأ الحاضرون بصراخ "حميد المهداوي" من قلب القفص الزجاجي مشيرا إلى أنه يريد الكلمة فيما يخص "التعذيب" وقاطع النيابة العامة ، واعتبر القاضي أن الأمر يعتبر عرقلة للسير العام للجلسة وأمر بطرده فيما التمس النقيب "زيان" من الهيئة التراجع عن القرار وإرجاع "المهداوي" إلى القاعة والنيابة العامة لم تعارض الملتمس .
هذا وواكب بعد ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مداخلته بعد خروج "حميد المهداوي" من القاعة .