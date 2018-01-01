عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية ﻿

انطلقت قلبل قليل من يومه الثلاثاء 9 يناير 2017، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال الملف المعروض عليها والمتعلق بالمتهمين المتورطين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وذلك

''شــوف تيفي''

انطلقت قلبل قليل من يومه الثلاثاء 9 يناير 2017، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أشغال الملف المعروض عليها والمتعلق بالمتهمين المتورطين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وذلك بحضور المعتقلين بمن فيهم ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه.

وفي بداية الجلسة لا زال يواصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع فيما يخص بطلان محاضر الشرطة القضائية ، وبعض حالات التعذيب التي جاءت في مرافعات هيئة دفاع المعتقلين أكثر من مرة ، خلال الجلسات السابقة، حيث يفند وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف كل هذه الادعاءات على اعتبار أنها لا تتلائم مع واقع الملف وما جاء فيه من معطيات وحجج دامغة تؤكد تورط المعتقلين في جنح وجنايات بعيدا عن كل الحسابات السياسوية الضيقة .

هذا ومن المنتظر أن تطول كلمة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليتم بعد ذلك تدخل الطرف المدني ودفاع الدولة .