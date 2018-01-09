سابقة.. سوداني مقيم فدولة قطر سمى ولادو رجب أردوغان وتميم المجد‎ +الصور ﻿

في سابقة من نوعها، أقدم مواطن سوداني مقيم بدولة قطر على تسيمة أطفاله بأسماء رئيسي قطر و تركيا

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في سابقة من نوعها، أقدم مواطن سوداني مقيم بدولة قطر على تسيمة أطفاله بأسماء رئيسي قطر و تركيا



هذا ولم يتردد المواطن السوداني في تسمية طفله الأول رجب أردوغان قرشي مصطفى حاج حمد وذلك على اسم رئيس جمهورية تركيا طيب رجب أردوغان.



وفيما يتعلق بمولوده الثاني، قرر الأب تسميته تميم المجد قرشي مصطفى حاج حمد وذلك على اسم تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر.



هذا وفور تداول أسماء المولودين على المواقع التواصلية، عبر الرواد عن استغرابهم من هذه الأسماء، كما تساءلوا عن الأسباب التي دفعت الأب لتسمية أبنائه بهذه الأسماء، هل فعلا إعجاب أم لدوافع أخرى ؟