حصـــري..حقائق جديدة عن السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها عندو 9 سنين..كانت حاملة بولد و منين وصل وقت الولادة مات فكرشها و هاشنو وقع ليها ﻿

في تطورات جديدة حول السيدة التي خلقت جدلا واسعا بخصوص حملها الوهمي، أسرت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الثلاثاء، أن نعيمة تعاني

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول السيدة التي خلقت جدلا واسعا بخصوص حملها الوهمي، أسرت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الثلاثاء، أن نعيمة تعاني من مشاكل نفسية أثرت عليها بشكل كبير.

و قالت مصادرنا، إن ابنة مدينة أزرو كانت قبل سنوات حامل بجنين ذكر و بعد بلوغه 9 أشهر أيام قليلة قبل موعد الولادة توفي داخل أحشائها لتصاب بانهيار تام بعدما كانت تنتظره خصوصا أن لديها طفلتين.

من جانبها أكدت مصادرنا أن الأم امتنعت عن الذهاب لمستشفى الأمراض العقلية و النفسية بمدينة فاس قصد مباشرة العلاج بمبرر أن الثلوج قطعت الطريق بين أزرو و مدينة فاس.