 عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي +الصور | منوعات

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة | مجتمع

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة

عــــاجل : من جديد.. طــرد حميد المهداوي من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش | بوليتيك

عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية | بوليتيك

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية

سابقة.. سوداني مقيم فدولة قطر سمى ولادو رجب أردوغان وتميم المجد‎ +الصور | دولي

سابقة.. سوداني مقيم فدولة قطر سمى ولادو رجب أردوغان وتميم المجد‎ +الصور

حصـــري..حقائق جديدة عن السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها عندو 9 سنين..كانت حاملة بولد و منين وصل وقت الولادة مات فكرشها و هاشنو وقع ليها | مجتمع

حصـــري..حقائق جديدة عن السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها عندو 9 سنين..كانت حاملة بولد و منين

عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية | بوليتيك

عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية

زكرياء الغافولي يلتقي بسعد المجرد بباريس | ثقافة و فنون

زكرياء الغافولي يلتقي بسعد المجرد بباريس

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 11:43 عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية | بوليتيك
عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية
في مواجهة من سماهم ب ''اللوبي العروبي''، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد أن اللغة الأصلية للمغاربة ليست هي العربية، بل اللغة التي تتحدث بها الأم مع أبنائها في المنزل وهي الدارجة والشلحة والحسانية إلى

شـــوف تيفي:

 في مواجهة من سماهم ب "اللوبي العروبي"، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد أن اللغة الأصلية للمغاربة ليست هي العربية، بل اللغة التي تتحدث بها الأم مع أبنائها في المنزل وهي الدارجة والشلحة والحسانية إلى جانب العبرية بالنظر لوجود يهود مغاربة.

 واعتبر الناشط الأمازيغي في برنامج أزمة حوار الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي مساء أمس الإثنين، أن المغاربة لا يتحدثون اللغة العربية ولا يجيدونها، بدليل الإحصائيات الرسمية التي تفيد، حسب قوله، أن 90 في المائة من ساكنة المغرب يتحدثون الدارجة، في ظل وجود 65 في المائة من الأطفال لا يستوعبون قواعد ومناهج اللغة العربية التي تُدرّس لهم داخل الفصل، مع العلم أن الدولة، يضيف، توفر للناشئة جيشاً كبيرا من مدرسي هذه اللغة وتخصص لها 11 ساعة أسبوعية، وتصرف على تعليمها لفائدة أفراد الجالية المغربية ببلدان المهجر 16 مليار درهم دون جدوى، يؤكد عصيد.

 في هذا الصدد، قال الفاعل الحقوقي، أن التصعيد الذي يشنه من يسمون أنفسهم بحماة اللغة العربية والمدافعين عن تعرضها لغزو اللغة "العامية" وغيرها، لم يتحركوا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حينما هيمنت اللغة الفرنسية على سلوك المغاربة وأصبح أنذاك أزيد من 60 في المائة منهم لا يجيد سوى الحديث بلغة المستعمر، ولكنهم تحركوا، يقول عصيد، حينما دخلت اللغة الأمازيغية إلى مناهج التعليم وأصبحت لغة رسمية للدولة بموجب دستور 2011.

وأوضح المتحدث ذاته، أن سبب جمود اللغة العربية في مجتمعنا لا يعود لهيمنة لغات أخرى عليها، بقدر ما أن سبب جمودها يكمن في ربطها بالدين والمعتقد، وفصلها عن الأدب والشعر والقصة والحكاية، مبرزا في هذا السياق أن السياسة اللغوية في بلادنا غارقة في الإلتباس والغموض، لكن المغرب قوي بتعدديته التي يلزمه للحفاظ عليها، تدبيرها بشكل معقلن.

ويدكر أن كلام عصيد يأتي ردا على مقترح القانون الذي تقدم به الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والذي يدعو لحماية هذه الأخيرة من هيمنة اللغة العامية وغيرها من لغات التواصل التي أصبحت سائدة في المجتمع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب اللغة العربية عصيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص الاتهام والنقيب ''الجامعي'' يلتزم الصمت ..

عــــاجل : من جديد.. طــرد حميد المهداوي من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش | بوليتيك

عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية | بوليتيك

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية

تنقيلات جديدة في صفوف رئيسي منطقة الفداء و الحي الحسني بالدارالبيضاء | بوليتيك

تنقيلات جديدة في صفوف رئيسي منطقة الفداء و الحي الحسني بالدارالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد مول البندير..ممرض من آسفي خلا المجال الطبي و اختار الغــناء..العيطة حتى هي علاج و أنا كبرت وسط الشيوخ و معندي علاقة بعثمان مولين | بــووز
منذ 16 دقيقة

بعد مول البندير..ممرض من آسفي خلا المجال الطبي و اختار الغــناء..العيطة حتى هي علاج و أنا كبرت وسط الشيوخ و معندي علاقة بعثمان مولين

من قلب مدينة إفران..شوفو كيفاش حاصرو الثلوج منازل السكان | بــووز

من قلب مدينة إفران..شوفو كيفاش حاصرو الثلوج منازل السكان

فضيحة وبالفيديو...اعتقال 2 مغربيات مع جزائريين في قلب أوطيل بكازا | بــووز

فضيحة وبالفيديو...اعتقال 2 مغربيات مع جزائريين في قلب أوطيل بكازا

برشلونة يقدم كوتينيو لوساءل الاعلام العالمية | قنوات أخرى

برشلونة يقدم كوتينيو لوساءل الاعلام العالمية

﻿

آخر المستجدات

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي +الصور | منوعات

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة | مجتمع

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة

عــــاجل : من جديد.. طــرد حميد المهداوي من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش | بوليتيك

عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش

﻿ ﻿
أمس 16:00 GMT

عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.