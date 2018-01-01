عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية ﻿

في مواجهة من سماهم ب ''اللوبي العروبي''، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد أن اللغة الأصلية للمغاربة ليست هي العربية، بل اللغة التي تتحدث بها الأم مع أبنائها في المنزل وهي الدارجة والشلحة والحسانية إلى

شـــوف تيفي:

في مواجهة من سماهم ب "اللوبي العروبي"، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد أن اللغة الأصلية للمغاربة ليست هي العربية، بل اللغة التي تتحدث بها الأم مع أبنائها في المنزل وهي الدارجة والشلحة والحسانية إلى جانب العبرية بالنظر لوجود يهود مغاربة.

واعتبر الناشط الأمازيغي في برنامج أزمة حوار الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي مساء أمس الإثنين، أن المغاربة لا يتحدثون اللغة العربية ولا يجيدونها، بدليل الإحصائيات الرسمية التي تفيد، حسب قوله، أن 90 في المائة من ساكنة المغرب يتحدثون الدارجة، في ظل وجود 65 في المائة من الأطفال لا يستوعبون قواعد ومناهج اللغة العربية التي تُدرّس لهم داخل الفصل، مع العلم أن الدولة، يضيف، توفر للناشئة جيشاً كبيرا من مدرسي هذه اللغة وتخصص لها 11 ساعة أسبوعية، وتصرف على تعليمها لفائدة أفراد الجالية المغربية ببلدان المهجر 16 مليار درهم دون جدوى، يؤكد عصيد.

في هذا الصدد، قال الفاعل الحقوقي، أن التصعيد الذي يشنه من يسمون أنفسهم بحماة اللغة العربية والمدافعين عن تعرضها لغزو اللغة "العامية" وغيرها، لم يتحركوا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حينما هيمنت اللغة الفرنسية على سلوك المغاربة وأصبح أنذاك أزيد من 60 في المائة منهم لا يجيد سوى الحديث بلغة المستعمر، ولكنهم تحركوا، يقول عصيد، حينما دخلت اللغة الأمازيغية إلى مناهج التعليم وأصبحت لغة رسمية للدولة بموجب دستور 2011.

وأوضح المتحدث ذاته، أن سبب جمود اللغة العربية في مجتمعنا لا يعود لهيمنة لغات أخرى عليها، بقدر ما أن سبب جمودها يكمن في ربطها بالدين والمعتقد، وفصلها عن الأدب والشعر والقصة والحكاية، مبرزا في هذا السياق أن السياسة اللغوية في بلادنا غارقة في الإلتباس والغموض، لكن المغرب قوي بتعدديته التي يلزمه للحفاظ عليها، تدبيرها بشكل معقلن.

ويدكر أن كلام عصيد يأتي ردا على مقترح القانون الذي تقدم به الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والذي يدعو لحماية هذه الأخيرة من هيمنة اللغة العامية وغيرها من لغات التواصل التي أصبحت سائدة في المجتمع.