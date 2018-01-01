عــاجل: مغربية ماتت فمطار القاهرة ﻿

توفيت مواطنة مغربية، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، جراء أزمة قلبية ألمت بها، أثناء استعدادها للسفر إلى مدينة الدار البيضاء.

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توفيت مواطنة مغربية، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، جراء أزمة قلبية ألمت بها، أثناء استعدادها للسفر إلى مدينة الدار البيضاء.

وعلم لدى سفارة المملكة بالقاهرة، أن المواطنة المغربية (نعيمة إيمواين) البالغة من العمر 66 سنة، توفيت بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم، إثر أزمة قلبية ألمت بها وهي في قاعة الإركاب، استعدادا للسفر، على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية، إلى الدارالبيضاء بعد زيارة سياحية إلى مصر.

وفور، إخطارها من قبل السلطات المصرية، باشرت سفارة المملكة بالقاهرة الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل جثمان الهالكة للدفن بمدينة الدار البيضاء، تنفيذا لرغبة عائلتها.