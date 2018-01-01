وليد أزارو يتعرض لإصابة قوية على مستوى الوجه + فيديو ﻿

تعرض وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي المصري واللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي، يوم أمس الإثنين، لإصابة على مستوى الوجه خلال مباراة الزمالك، وهو الأمر الذى استدعى تغييره بعد تدخل الطاقم الطبي.

" شوف سبور"

تعرض وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي المصري واللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي، يوم أمس الإثنين، لإصابة على مستوى الوجه خلال مباراة الزمالك، وهو الأمر الذى استدعى تغييره بعد تدخل الطاقم الطبي.

ونشر أزارو عبر حسابه الرسمي في انستاغرام صورة توضح الإصابة البليغة التي تعرض لها، بحيث قام الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود بعمل غرزتين بين حاجبيه.

وفاز الأهلى على الزمالك في مباراة قوية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة أحرز منها أزارو هدفًا، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة والتي جاءت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من البطولة.