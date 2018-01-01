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تنقيلات جديدة في صفوف رئيسي منطقة الفداء و الحي الحسني بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 10:05 تنقيلات جديدة في صفوف رئيسي منطقة الفداء و الحي الحسني بالدارالبيضاء | بوليتيك
تنقيلات جديدة في صفوف رئيسي منطقة الفداء و الحي الحسني بالدارالبيضاء
أجرت المديرية العامة للأمن الوطني، بعض التغييرات على رئيسي منطقة الفداء مرس السلطان و الحي الحسني يوم أمس الإثنين.

شوف تيفي :

أجرت المديرية العامة للأمن الوطني، بعض التغييرات على رئيسي منطقة الفداء مرس السلطان و الحي الحسني يوم أمس الإثنين.

 وحسب مصادر شوف تيفي، فقد تقرر تنقيل الحاج البوشتاوي العميد المركزي ورئيس المنطقة الأمنية الفداء مرس سلطان بالنيابة إلى منطقة الحي الحسني كعميد مركزي.

 ومن جهة أخرى تم تنقيل رئيس منطقة الحي الحسني محمد الفتح ليتولى رئاسة المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان.

 وأضافت مصادرنا، أن منطقة الحي الحسني تعرف مؤخرا تفشي الجريمة، لذلك جرى تنقيل البوشتاوي العميد المركزي والرئيس السابق للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان إلى منطقة الحي الحسني، لأنه معروف بصرامته، وذلك بغرض محاربة الجريمة بشتى أنواعها.

 

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