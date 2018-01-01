الناصيري يُحدد مصير عموتة ﻿

علمت '' شوف سبور''،أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم،سيجتمع اليوم الثلاثاء بالطاقم التقني للفريق وعلى رأسهم الحسين عموتة للحديث عن مصيره الرياضي رفقة القلعة الحمراء.

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور"،أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم،سيجتمع اليوم الثلاثاء بالطاقم التقني للفريق وعلى رأسهم الحسين عموتة للحديث عن مصيره الرياضي رفقة القلعة الحمراء.

وأفادت مصادر ودادية، أن الإجتماع سيتطرق لأسباب الهزيمة التي تعرض لها الوداد يوم أمس الإثنين أمام الكوكب المراكشي برسم مؤجل منافسات البطولة الإحترافية، وبعدها التصريحات الأخيرة للمدرب عموتة خلال حفل تسليم جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، حينما وصف النادي بالمتواضع.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد يعيش أزمة نتائج وخلافات ما بين المكتب المسير والطاقم التقني تسببت في رحيل الإطار الوطني مراد فلاح بعد تقديم استقالته بصفة نهائية.