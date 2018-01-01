مؤلم وصادم..تلميذة منعها والدها من متابعة الدراسة بسلا فانتحرت وتركت رسالة جد مؤثرة ﻿

''أنا غادي نشنق راسي''، هذه كانت آخر الكلمات التي كتبتها أنامل تلميذة تبلغ من العمر قيد حياتها 14 سنة، أقدمت على الانتحار داخل منزل أسرتها أياما قبل نهاية السنة الماضية وبالتحديد يوم الأربعاء 27 دجنبر

''شوف تيفي''

''أنا غادي نشنق راسي''، هذه كانت آخر الكلمات التي كتبتها أنامل تلميذة تبلغ من العمر قيد حياتها 14 سنة، أقدمت على الانتحار داخل منزل أسرتها أياما قبل نهاية السنة الماضية وبالتحديد يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017، وذلك كردة فعل منها على رفض والدها السماح لها بمتابعة الدراسة.

وأكد مصدر ''حقوقي'' لـ ''شوف تيفي'' يومه الإثنين، أن الأمر يتعلق بـ ''نهيلة. س'' المزدادة سنة 2004، والقاطنة رفقة أسرتها بدوار ولاد اسبيطية التابع لجماعة بوقنادل ضواحي مدينة سلا، تركت رسالة مؤثرة لوالديها، وأقدمت على الانتحار شنقا ، وذلك بعد أيام من منع والدها لها بمتابعة دراستها بالسنة الثانية إعدادي بالثانوية الإعدادية المحيط المتواجدة بمنطقة الزرقطوني ببوقنادل.

وأشار ذات المصدر أن الأب المكلوم على هلاك ابنته بطريقة بشعة، أقدم على خطوته هذه في تاريخ 25 دجنبر المنصرم، خوفا على حياة فلذة كبده نظرا لبعد منزل الأسرة عن المؤسسة التي تدرس بها وأيضا بسبب تعرضها للتحرش، إلا أنه لم يكن يعتقد بأن ردة فعل ابنته ستكون بالانتحار شنقا، مشيرا إلى أن الهالكة تم دفنها بحضور أفراد أسرتها وزملائهما بمقاعد الدراسة.