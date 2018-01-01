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الأصالة والمعاصرة والدستوري في مقدمة لا ئحة ''كسالى'' مجلس النواب

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 06:24 الأصالة والمعاصرة والدستوري في مقدمة لا ئحة كسالى مجلس النواب | بوليتيك
الأصالة والمعاصرة والدستوري في مقدمة لا ئحة ''كسالى'' مجلس النواب
كشف مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة عن عدد وأسماء النواب البرلمانيين الذين لم يسجلوا حضورهم خلال الجلسات الماضية دون عذر، حيث تلت أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين أمينة المجلس عزوها

شوف تيفي:

كشف مجلس النواب، أمس خلال الجلسة العامة عن عدد وأسماء النواب البرلمانيين الذين لم يسجلوا حضورهم خلال الجلسات الماضية دون عذر، حيث تلت أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين أمينة المجلس عزوها العراك.

وقد احتل الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري المرتبة الأولى حيث تم تسجيل 4 غيابات في صفوفه، ويتعلق الأمر بعبد الحق مهذب الذي تغيب عن جلسات 23 أكتوبر و11 دجنبر وياسين الراضي عن ذات الحزب الذي تغيب عن جلسات 16 أكتوبر و 13 دجنبر.

وبخصوص حزب الأصالة والمعاصر الذي حل ثانيا فقد سجل المجلس غياب ثلاثة نواب برلمانيين من فريقه عن الجلسات الأسبوعية رغم توجيه تنبيهات لهم من طرف إدارة المجلس، ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين أبو الغالي وعبد اللطيف الزعيم وفؤاد الدرقاوي الذين تغيبوا عن جلسات 11 و13 دجنبر.

كذلك فعل حزب العدالة والتنمية فقد سجل المجلس غياب النائب سمير عبد المولى الذي تغيب عن جلسات 4 و13 دجنبر الماضي، حيث يُرتقب أن يشمل قرار الاقتطاع من التعويضات الشهرية، أسماء الذين وردت أسماؤهم آنفا، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

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