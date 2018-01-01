حصري..التحقيق مع أفراد من القوات المساعدة بتطوان والقضية فيها شبكة للاتجار في المخدرات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، استمعت نهاية الأسبوع المنصرم إلى 11 عنصرا من القوات المساعدة المرابطين في الشريط الساحلي بين أزلا وواد لو، بسبب الاشتباه في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، استمعت نهاية الأسبوع المنصرم إلى 11 عنصرا من القوات المساعدة المرابطين في الشريط الساحلي بين أزلا وواد لو، بسبب الاشتباه في ارتباطهم بشبكة متخصصة في تهريب المخدرات.

وأكد المصدر ذاته أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، قامت بالاستماع لعناصر القوات المساعدة، بعد أن كشفت الأبحاث والتحريات التي قامت بها، مرور كمية من المخدرات من خلال الشريط الساحلي المذكور.

وأضاف ذات المصدر أن القيادة الجهوية لم تعتقل عناصر القوات المساعدة، وإنما قامت بالاستماع لهم للوصول لبعض المعطيات الخاصة بتهريب المخدرات بالشريط الساحلي بسهولة بالرغم من تواجدهم بعين المكان.

هذا وأشار ذات المصدر إلى أن الشريط الساحلي، يعد من المناطق التي استغلها أباطرة وبارونات المخدرات خلال السنوات الماضية للتهريب.





