بعد إعارته لبرشلونة..ليفربول يطالب باستعادة كوتينيو ﻿

كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الاثنين، أن فريق ليفربول الإنجليزي طلب من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، السماح بالاستفادة من اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو المنتقل حديثا لصفوف

'' شوف سبور''

كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الاثنين، أن فريق ليفربول الإنجليزي طلب من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، السماح بالاستفادة من اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو المنتقل حديثا لصفوف الفريق الكتالوني، حتى نهاية الموسم الجاري للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ''أ س'' الإسبانية أن مالكي ليفربول تقدموا بهذا الطلب لبارتوميو خلال الفصل الأخير من مفاوضات الجانبين حول انتقال اللاعب والتي انتهت بدفع 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتوميو لم يوافق على طلب المسؤولين في الفريق الإنجليزي.