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بالصور.. المنتخب المغربي يفوز على شباب المحمدية في مباراة دامت 3 ساعات

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 04:51 بالصور.. المنتخب المغربي يفوز على شباب المحمدية في مباراة دامت 3 ساعات | سبور
بالصور.. المنتخب المغربي يفوز على شباب المحمدية في مباراة دامت 3 ساعات
فاز المنتخب الوطني للاعبين المحليين بنتيجة هدفين لصفر، في المباراة التدريبية التي جمعته صباح يومه الإثنين 8 يناير بفريق شباب المحمدية.

'' شوف سبور''

فاز المنتخب الوطني للاعبين المحليين بنتيجة هدفين لصفر، في المباراة التدريبية التي جمعته صباح يومه الإثنين 8 يناير بفريق شباب المحمدية.

وسجل الهدف الأول للمنتخب المحلي في المباراة التي أقيمت بالملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط ، اللاعب بدر كشاني في الدقيقة 20، قبل أن يتمكن اللاعب يحيى جبران من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 40.

جدير بالذكر، أن زمن هذه المباراة التدريبية امتد لساعة واحدةو 30 دقيقة في كل جولة.

يشار إلى أن نخبة لاعبي البطولة تستعد لمنافسات كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالمغرب في الفترة المتراوحة ما بين 13 يناير و 4 فبراير 2018.

وكانت قرعة منافسات كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات موريتانيا وغينيا والسودان.

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