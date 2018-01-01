 الرباح: ''عهد الريع الذي ساهم فيه البعض انتهى'' والحكومة ستغلق 3200 بئر فحم عشوائي بجرادة + فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي +الصور | منوعات

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة | مجتمع

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة

عــــاجل : من جديد.. طــرد حميد المهداوي من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش | بوليتيك

عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية | بوليتيك

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية

سابقة.. سوداني مقيم فدولة قطر سمى ولادو رجب أردوغان وتميم المجد‎ +الصور | دولي

سابقة.. سوداني مقيم فدولة قطر سمى ولادو رجب أردوغان وتميم المجد‎ +الصور

حصـــري..حقائق جديدة عن السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها عندو 9 سنين..كانت حاملة بولد و منين وصل وقت الولادة مات فكرشها و هاشنو وقع ليها | مجتمع

حصـــري..حقائق جديدة عن السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها عندو 9 سنين..كانت حاملة بولد و منين

عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية | بوليتيك

عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية

زكرياء الغافولي يلتقي بسعد المجرد بباريس | ثقافة و فنون

زكرياء الغافولي يلتقي بسعد المجرد بباريس

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

الرباح: ''عهد الريع الذي ساهم فيه البعض انتهى'' والحكومة ستغلق 3200 بئر فحم عشوائي بجرادة + فيديو

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 03:30 الرباح: عهد الريع الذي ساهم فيه البعض انتهى والحكومة ستغلق 3200 بئر فحم عشوائي بجرادة + فيديو | بوليتيك
الرباح: ''عهد الريع الذي ساهم فيه البعض انتهى'' والحكومة ستغلق 3200 بئر فحم عشوائي بجرادة + فيديو
قال وزير الطاقة والمعادين والتنمية المستدامة عزيز الرباح خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين تعقيبا على الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة قبل أيام إن الدولة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب

شوف تيفي:

قال وزير الطاقة والمعادين والتنمية المستدامة عزيز الرباح خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين تعقيبا على الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة قبل أيام إن الدولة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب السكان في جرادة، وأنه اتفق في اللقاء الذي أجراه مع المحتجين بالمدينة على إغلاق 3200 بئر عشوائي كما أن الحكومة ستراقب مستغلي المناجم بالمدينة وستراقب التراخيص التي تقدمها لهم لأن ''عهد الريع الذي ساهم فيه البعض انتهى''.

وأشار الرباح إلى أن وفاة شخصين في جرادة في ساندريات الفحم أعطت وتيرة أسرع للمشاريع المبرمجة في المدينة، مضيفا أن المحتجين في جرادة أعطوا درسا حول الاحتجاج في إطار الوطن، بأسلوب حضاري حضرت فيه الرايات المغربية وصور الملك والنشيد الوطني.

وأوضح الرباح أن الحكومة أعدت برنامجا طموحا يهتم بالأقاليم المهمشة وتصل ميزانيته إلى 10 مليار درهم، كما أنها أعدت برنامجا آخر خاصا بتأهيل المناطق الحدودية، مؤكدا أن الدولة كانت مضطرة لغلق مناجم الفحم بسبب نضوبها، وأنها قامت بتسوية الملفات الاجتماعية لعمال المناجم بتعويضات وصلت إلى 250 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن 17 شخصا لقوا حتفهم في السنة الأخيرة في مناجم الفحم بجرادة لأن قطاع المعادن صعب وحوداث الشغل فيه تحدث حتى عند الشركات المنظمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرباح شوف تيفي جرادة الأقاليم المهمشة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص الاتهام والنقيب ''الجامعي'' يلتزم الصمت ..

عــــاجل : من جديد.. طــرد حميد المهداوي من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش | بوليتيك

عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية | بوليتيك

عــــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه .. وهذه آخر مستجدات القضية

عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية | بوليتيك

عصيد يفجرها في وجه اللوبي العروبي.. اللغة الأم عند المغاربة ماشي هي العربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد مول البندير..ممرض من آسفي خلا المجال الطبي و اختار الغــناء..العيطة حتى هي علاج و أنا كبرت وسط الشيوخ و معندي علاقة بعثمان مولين | بــووز
منذ 19 دقيقة

بعد مول البندير..ممرض من آسفي خلا المجال الطبي و اختار الغــناء..العيطة حتى هي علاج و أنا كبرت وسط الشيوخ و معندي علاقة بعثمان مولين

من قلب مدينة إفران..شوفو كيفاش حاصرو الثلوج منازل السكان | بــووز

من قلب مدينة إفران..شوفو كيفاش حاصرو الثلوج منازل السكان

فضيحة وبالفيديو...اعتقال 2 مغربيات مع جزائريين في قلب أوطيل بكازا | بــووز

فضيحة وبالفيديو...اعتقال 2 مغربيات مع جزائريين في قلب أوطيل بكازا

برشلونة يقدم كوتينيو لوساءل الاعلام العالمية | قنوات أخرى

برشلونة يقدم كوتينيو لوساءل الاعلام العالمية

﻿

آخر المستجدات

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي عبد الصادق البوشتاوي في قفص الاتهام والنقيب الجامعي يلتزم الصمت .. | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

نــــــــايضة.. ملاسنات حادة بين ممثل النيابة العامة و المحامي ''عبد الصادق البوشتاوي'' في قفص

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي +الصور | منوعات

بعد المونيكات الجنسية.. روبوهات ذكرية لتلبية الرغبات الجنسية لدى النساء والثمن ديالها خيالي

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة | مجتمع

خــطير.. 1420 حالة إصابة بداء الليشمانيا الجلدية بالمملكة

عــــاجل : من جديد.. طــرد حميد المهداوي من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش | بوليتيك

عــــاجل : من جديد.. طــرد ''حميد المهداوي'' من قاعة الجلسات و زيان يتدخل.. وهــاعلاش

﻿ ﻿
أمس 16:00 GMT

عـــاجل..منين جابو البندقية اللي تقتل بها البرلماني مرداس ..الأرملة ''وفاء'' بدات كتبكي وسط المحكمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.