الرباح: ''عهد الريع الذي ساهم فيه البعض انتهى'' والحكومة ستغلق 3200 بئر فحم عشوائي بجرادة + فيديو ﻿

قال وزير الطاقة والمعادين والتنمية المستدامة عزيز الرباح خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين تعقيبا على الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة قبل أيام إن الدولة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب

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قال وزير الطاقة والمعادين والتنمية المستدامة عزيز الرباح خلال الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين تعقيبا على الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة قبل أيام إن الدولة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب السكان في جرادة، وأنه اتفق في اللقاء الذي أجراه مع المحتجين بالمدينة على إغلاق 3200 بئر عشوائي كما أن الحكومة ستراقب مستغلي المناجم بالمدينة وستراقب التراخيص التي تقدمها لهم لأن ''عهد الريع الذي ساهم فيه البعض انتهى''.

وأشار الرباح إلى أن وفاة شخصين في جرادة في ساندريات الفحم أعطت وتيرة أسرع للمشاريع المبرمجة في المدينة، مضيفا أن المحتجين في جرادة أعطوا درسا حول الاحتجاج في إطار الوطن، بأسلوب حضاري حضرت فيه الرايات المغربية وصور الملك والنشيد الوطني.

وأوضح الرباح أن الحكومة أعدت برنامجا طموحا يهتم بالأقاليم المهمشة وتصل ميزانيته إلى 10 مليار درهم، كما أنها أعدت برنامجا آخر خاصا بتأهيل المناطق الحدودية، مؤكدا أن الدولة كانت مضطرة لغلق مناجم الفحم بسبب نضوبها، وأنها قامت بتسوية الملفات الاجتماعية لعمال المناجم بتعويضات وصلت إلى 250 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن 17 شخصا لقوا حتفهم في السنة الأخيرة في مناجم الفحم بجرادة لأن قطاع المعادن صعب وحوداث الشغل فيه تحدث حتى عند الشركات المنظمة.