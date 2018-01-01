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الوداد يفاوض لاعبا جزائريا يستعمل ''الكالة'' خلال مبارياته

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 02:58 الوداد يفاوض لاعبا جزائريا يستعمل الكالة خلال مبارياته | سبور
الوداد يفاوض لاعبا جزائريا يستعمل ''الكالة'' خلال مبارياته
يفاوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم ، نجم اتحاد العاصمة الجزائري ''موسى بن مختار'' ، الذي اختير ضمن التشكيلية المثالية للكاف خلال منافسات عصبة الأبطال الإفريقية الأخيرة، والتي توج بها الفريق

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يفاوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم ، نجم اتحاد العاصمة الجزائري ''موسى بن مختار'' ، الذي اختير ضمن التشكيلية المثالية للكاف خلال منافسات عصبة الأبطال الإفريقية الأخيرة، والتي توج بها الفريق البيضاوي .

وحسب قناة النهار الجزائرية فإن الوداد دخل في مفاوضات جادة لضم اللاعب بن مختار ، لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية قبل الدخول في الشطر الثاني من البطولة ولعب مباراة السوبر الإفريقي ضد فريق مازيمبي الكنغولي .

وأثار اللاعب بن مختار الجدل في أكثر من مناسبة ، عندما رصدته كاميرات التلفزيون وهو يستخدم مواد مخدرة خلال مباريات فريقه في الدوري الجزائري ، حيث شوهد في مجموعة من مقاطع الفيديو وهو ينزع الكالة من فمه ويرمي بها في عشب الملعب خلال المباريات .

ونقلا عن جريدة المساء ليوم غد الثلاثاء فاللاعب الجزائري ، بالإضافة إلى استعماله مواد مخدرة، فهو يشتهر بسوء السلوك ، إذ حصل على عدد كبير من البطاقات الحمراء رفقة وفاق سطيف واتحاد العاصمة ، كما تعرض لمجموعة من العقوبات الانضباطية .

يذكر أن الوداد وقع عقدا مبدئيا مع الغاني ''دانييل أنجي '' لاعب وسط ميدان مازيمبي الكونغولي ، في صفقة انتقال حر تمتد لموسمين ، ويسعى الوداد لجلب لاعبين متمرسين للحفاض على لقبه الإفريقي و المغربي .

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