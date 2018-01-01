حريق داخل حمام شعبي بالبيضاء والعيالات هربوا للشارع بـ''البينوارات'' ﻿

اندلع حريق مساء يومه الإثنين، داخل حمام شعبي خاص بالنساء، يتواجد على مستوى حي مولاي رشيد المجموعة 6 بالبيضاء، ما خلف إصابة فتاة بحروق.

''شوف تيفي''

اندلع حريق مساء يومه الإثنين، داخل حمام شعبي خاص بالنساء، يتواجد على مستوى حي مولاي رشيد المجموعة 6 بالبيضاء، ما خلف إصابة فتاة بحروق.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع فإن تماسا كهربائيا داخل القاعة المخصصة لتغيير الملابس في الحمام الشعبي، أثار رعب وهلع النسوة، حيث قامت أغلبيتهن بالفرار إلى الشارع وهن يرتدين ملابسهن الخاصة بالاستحمام ''البينوار''.

وأكد المصدر ذاته أن الفتاة التي أصيبت بحروق، تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، بينما فتحت المصالح الأمنية والسلطات المحلية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث الخطير.