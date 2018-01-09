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مثير: بعد السماح لهن بالقيادة.. السعوديات بإمكانهن التدخين في الملاعب الرياضية

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 02:21 مثير: بعد السماح لهن بالقيادة.. السعوديات بإمكانهن التدخين في الملاعب الرياضية | دولي
مثير: بعد السماح لهن بالقيادة.. السعوديات بإمكانهن التدخين في الملاعب الرياضية
سيشهد ملعب ''الجوهرة المشعة'' في الرياض بالسعودية استقبال النساء السعوديات للمرة الأولى في تاريخ البلد، اعتباراً من 12 يناير الجاري ، لمشاهدة مباراة بين نادي الأهلي ونادي الباطن السعودي، ضمن

شوف تيفي

سيشهد ملعب ''الجوهرة المشعة'' في الرياض بالسعودية استقبال النساء السعوديات للمرة الأولى في تاريخ البلد، اعتباراً من 12 يناير الجاري ، لمشاهدة مباراة بين نادي الأهلي ونادي الباطن السعودي، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين.

السعوديات كما نشر موقع هافنتون بوست عربي لن يدخلن الملاعب لمشاهدة المباراة فقط، بل يمكن للمدخنات منهن أن يحظين بمكان مخصص لذلك، إذ أظهرت صور على السوشيال ميديا تخصيص أماكن لتدخين السيدات داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ''الجوهرة المشعة''.

الصور التي نشرها حساب ''عداد مشاريع جدة''، الشهير بمتابعة جميع المشاريع القائمة بالمحافظة الساحلية، أثارت موجة جدلٍ واسعة بين مغردي تويتر.

يذكر أن وكيل الشؤون الفنية والاستثمار في هيئة الرياضة السعودية، عبدالرحمن القضيب، أكد في تصريحات صحفية سابقة على الانتهاء من تجهيز ''الملاعب التي ستحتضن العوائل بعد قرار السماح، وهي ملعب الملك فهد في الرياض، وملعب الملك عبدالله في جدة (الجوهرة المشعة)، وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام''، مشيراً إلى تجهيز كافة الملاعب السعودية لاحقاً لاستقبال العائلات''.

ومن المقرر أن تحضر العائلات لقاء ''الكلاسيكو'' بين الهلال والاتحاد، والمقرر أن يقام يوم 13 يناير 2018، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، الذي سبق واستقبل النساء لأول مرة خلال احتفالات اليوم الوطني.

 

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