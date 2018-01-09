على خطى أوباما...الإعلامية الشهيرة ''أوبرا وينفري'' رئيسة أمريكا خلفا لترامب سنة 2020 ﻿

قال مقربون من الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري إنها تفكر بجدية بالترشح للرئاسة الأميركية عام 2020، وذلك بعد يوم واحد من حصولها على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية، عن مجمل أعمالها.

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قال مقربون من الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري إنها تفكر بجدية بالترشح للرئاسة الأميركية عام 2020، وذلك بعد يوم واحد من حصولها على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية، عن مجمل أعمالها.

وقالت مصادر CNN الأمريكية أن محبي مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري أشعلوا موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين مطالبين إياها بالترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعدما ألقت في حفل توزيع جوائز (غولدن غلوب) كلمة ملهمة دعما لمن كشفن حوادث التحرش الجنسي داخل هوليوود وخارجها.

وانهالت التغريدات تحت وسمي (أوبرا وينفري رئيسة) و(أوبرا 2020) بعد انتهاء كلمتها في الحفل الذي صارت خلاله وينفري أول امرأة من أصل إفريقي تحصل على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية عن مجمل أعمالها.