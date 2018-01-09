 على خطى أوباما...الإعلامية الشهيرة ''أوبرا وينفري'' رئيسة أمريكا خلفا لترامب سنة 2020 ﻿
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على خطى أوباما...الإعلامية الشهيرة ''أوبرا وينفري'' رئيسة أمريكا خلفا لترامب سنة 2020

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 02:01 على خطى أوباما...الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري رئيسة أمريكا خلفا لترامب سنة 2020 | دولي
على خطى أوباما...الإعلامية الشهيرة ''أوبرا وينفري'' رئيسة أمريكا خلفا لترامب سنة 2020
قال مقربون من الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري إنها تفكر بجدية بالترشح للرئاسة الأميركية عام 2020، وذلك بعد يوم واحد من حصولها على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية، عن مجمل أعمالها.

شوف تيفي:

قال مقربون من الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري إنها تفكر بجدية بالترشح للرئاسة الأميركية عام 2020، وذلك بعد يوم واحد من حصولها على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية، عن مجمل أعمالها.

وقالت مصادر CNN الأمريكية أن محبي مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري أشعلوا موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين مطالبين إياها بالترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعدما ألقت في حفل توزيع جوائز (غولدن غلوب) كلمة ملهمة دعما لمن كشفن حوادث التحرش الجنسي داخل هوليوود وخارجها.

وانهالت التغريدات تحت وسمي (أوبرا وينفري رئيسة) و(أوبرا 2020) بعد انتهاء كلمتها في الحفل الذي صارت خلاله وينفري أول امرأة من أصل إفريقي تحصل على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية عن مجمل أعمالها.

 

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