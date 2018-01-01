 مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات ﻿
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مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات

بتاريــخ : 9 يناير 2018 / 01:39 مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات | بوليتيك
مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات
مثل اليوم الاثنين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، 26 متهما من بينهم رجال أمن سابقين يتابعون في ملف مرتبط بالرشوة وتهريب المخدرات.

''شوف تيفي''+''و م ع''

مثل اليوم الاثنين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، 26 متهما من بينهم رجال أمن سابقين يتابعون في ملف مرتبط بالرشوة وتهريب المخدرات.

وبعد أن تأكدت هيئة المحكمة من هوية المتابعين الذين يوجدون رهن الاعتقال، وتسجيل إنابات بعض الدفاع قررت تأخير الملف وذلك استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى الاطلاع على ملف آخر يتابع فيه 19 شخصا التمست النيابة العامة ضمه لهذا الملف.

ووجهت لهؤلاء المتابعين الذين يوجد من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري تهم منها، على الخصوص، ''الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني'' كل حسب ما نسب إليه.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أمر في 20 يوليوز المنصرم بإيداع هؤلاء المتابعين السجن المحلي بعد أن استمع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي.

 

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