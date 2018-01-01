قضية متابعة 4 صحافيين تصل البرلمان.. وآمينة ماء العينين تعلق: ''لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية'' ﻿

بعد الضجة التي خلفها البلاغ الذي أصدره حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين حول متابعة 4 صحافيين بخصوص نشر معلومات سرية تتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد،

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بعد الضجة التي خلفها البلاغ الذي أصدره حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين حول متابعة 4 صحافيين بخصوص نشر معلومات سرية تتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، قالت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب ''العدالة والتنمية'' اليوم بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية إنه من غير المقبول أن يتابع صحافيون حول تسريبات لجان تقصي الحقائق حول ملف صناديق التقاعد، مضيفة أن الدولة الديمقراطية بالتعريف هي الدولة التي تضمن الحريات والحقوق ومن بينها الحق في الوصول إلى المعلومة.

وأوضحت النائبة البرلمانية أنه لا يشرف المؤسسة التشريعية أن تكون فضاء لتصفية الحسابات السياسية لذلك ''الناس لي كيديروا هاذ اللعب'' يجب أن يوقفوه.

جدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافة عبرت عن تخوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين.

و عبرت النقابة في بيان تضامني، عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة، مؤكدة أن ''الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني''.

يذكر أن النيابة العامة بالرباط، وجهت الاستدعاء إلى الصحافيين محمد أحداد (يومية المساء)؛ وعبد الحق بلشكر (يومية أخبار اليوم)؛ وكوثر زاكي وعبد الإله ساخير (موقع الجريدة 24).

واستدعت للمثول أمامها المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب بتهمة ''نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق''، فيما يتابع البرلماني بتهمة ''إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق.