هام للعزاب المغاربة والرافضين للزواج..الموت ينتظركم ﻿

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تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بمرض في القلب لديهم احتمالات أكبر للنجاة والحياة لمدة أطول إذا كانوا متزوجين.

''شوف تيفي''

 

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بمرض في القلب لديهم احتمالات أكبر للنجاة والحياة لمدة أطول إذا كانوا متزوجين.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية، يومه الإثنين، فإنه كلما زادت احتمالات انتظام المتزوجين في تناول أدوية القلب قلت لديهم عوامل الخطر الأخرى التي تهدد صحة القلب مثل ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالمطلقين والأرامل ومن لم يسبق لهم الزواج الذين وصلت في المقابل احتمالات وفاتهم خلال سنوات المتابعة إلى 71 بالمئة.

وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور أرشد قيومي من كلية الطب بجامعة إيموري في ولاية أتلانتا لرويترز في مقابلة عبر الهاتف ''قسنا العلامات الحيوية بما يشمل معدل الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري. والحقيقة أن المرضى غير المتزوجين يتوفون بمعدل أكبر لأن لديهم تلك الحالات''.

واختبر قيومي وفريقه العلاقة بين الحالة الاجتماعية واحتمالات الوفاة بسبب مرض في القلب بما يشمل السكتة القلبية وكذلك الوفاة بأي سبب آخر، وشملت الدراسة 6051 رجلا وامرأة خضعوا لعلاج أوعية وشرايين القلب في مستشفيات إيموري التابعة لنظام الرعاية الصحية بين عامي 2003 و2015، وتراوحت فترة المتابعة للمرضى بين ما يقل قليلا عن عامين وما يقرب من سبعة أعوام أي بمتوسط نحو ثلاثة أعوام ونصف.

وفي الإجمال تضيف الوكالة، زادت احتمالات تعرض غير المتزوجين لأزمة قلبية تؤدي إلى الوفاة بنحو 1.45 مثلا عن المتزوجين وزادت احتمالات إصابتهم بسكتة قلبية بنحو 1.52 مثلا وبنحو 1.24 مثلا فيما يتعلق بالوفاة لأي سبب آخر خلال فترة المتابعة.


وأكدت الدراسة أن احتمالات الوفاة، كانت في أعلى معدل لها لدى الأرامل إذ بلغت 71 بالمئة فيما بلغت النسبة لدى المطلقين والمنفصلين ومن لم يسبق لهم الزواج 40 بالمئة.

وقال الباحث قيومي إن من لديهم شريك حياة يميلون لأن يكون لديهم هدف أسمى في الحياة وتزيد لديهم احتمالات الشعور بالمسؤولية والاعتناء بصحتهم عبر الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية والالتزام بتناول الأدوية وعندما يغيب الشخص المؤثر من المشهد يبدأ هذا الاهتمام والالتزام في التراجع، مضيفا أن الافتقار إلى شبكة الدعم الاجتماعي بعد الطلاق أو الحزن المصاحب لفقدان شخص عزيز في حالة الترمل إضافة إلى الضغوط العاطفية والمالية قد تكون عوامل لها دور.

 

 

‫شوف تيفي

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